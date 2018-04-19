В Турции состоятся исторические досрочные выборы: почему было принято такое решение и что ожидать от выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – руководитель партии власти «Справедливость и развитие» 18-го апреля объявил о проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов. Он назначил выборы на 24-е июня. По сути, это означает новый этап в Турции и содержит опасные элементы перехода страны к авторитарному режиму.

Почему было принято решение о проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов?

Изначально проведение в стране президентских и парламентских выборов планировалось на ноябрь 2019 года. Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – руководитель партии власти «Справедливость и развитие» 18-го апреля объявил о проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов.

Заявив об этом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал и о причинах подобного решения. В частности, он указал на события в Сирии и Ираке, борьбу с ИГИЛ, и с курдскими боевиками. По его словам, срочность проведения в стране президентских и парламентских выборов необходима как «средство преодоления царящей неопределенности».

Среди причин решения о проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов – экономическая ситуация в стране. Экономика Турции стала очень уязвимой, наблюдается девальвация лиры, 2-значная инфляция. Это сказывается на имидже партии власти «Справедливость и развитие», что уменьшило бы голоса в ее пользу к 2019 году. Эрдоган решил не рисковать и ускорить проведение выборов.

Кроме того, при проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов оппозиция лишается возможности организоваться и подготовиться к выборам.

Кроме того, проведение в стране досрочных президентских и парламентских выборов состоится в условиях чрезвычайного положения, введенного еще со времени попытки переворота 2016 года.

В Турции произойдет переход к президентской форме правления

В Турции состоятся исторические досрочные выборы, поскольку они ознаменуют переход к президентской форме правления, и со дня основания Республики Турция в 1923 году это будет самая серьезная политическая перемена.

Новые положения конституции планировалось ввести после проведения в стране президентских и парламентских выборов – как планировалось, в ноябре 2019 года. Однако, как видно, это произойдет на 1.5 года раньше.

Причем, Эрдоган получит возможность стать президентом еще дважды – до 2028 года.

3 политические силы попытаются противодействовать Эрдогану

В предстоящих досрочных президентских и парламентских выборах партия власти «Справедливость и развитие» будет сотрудничать с националистами из партии «Националистическое движение». Ее лидер Бахчели уже заявил о поддержке Эрдогана.

Партии власти «Справедливость и развитие» и партии «Националистическое движение» будут противостоять кемалисты из партии Республиканская народная партия, прокурдскя Демократическая партия народов и новая партия «Хорошо».

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