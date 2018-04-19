Губернатор Калифорнии согласился направить Нацгвардию для охраны границы с Мексикой

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун распорядился, согласно плану президента США Дональда Трампа, привлечь 400 национальных гвардейцев к охране границы с Мексикой. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте губернатора.

Как следует из документа, национальные гвардейцы будут "бороться с криминальными группировками, теми, кто занимается торговлей людьми и незаконным огнестрельным оружием, а также контрабандой наркотиков". их не будут привлекать к "строительству каких-либо новых барьеров на границе".

Американский лидер неоднократно высказывался за строительство на границе США и Мексики стены протяженностью порядка 1,1 тыс. км - 1,3 тыс. км. Всего граница с Мексикой протянулась на 3,2 тыс. км, но на ее отдельных участках уже есть различные заграждения общей длиной около 1 тыс. км.