По состоянию на 17:00, 18 апреля, ситуация на границе Армении и Азербайджана, а также на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск спокойная. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«И на границе Армении, и на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном ситуация сейчас спокойная, нет выстрелов. Армянские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию», - сказал Ованнисян.

Ранее министерство обороны Арцаха опровергло очередную азербайджанскую дезинформацию. Сообщение министерства обороны Азербайджана, согласно которому 18 апреля арцахские военные открыли стрельбу и ранили 27-летнего жителя села Юхары Гиямеддинли Агджабединского района Азербайджана, не соответствует действительности и является дезинформацией. «Министерство обороны Республики Арцах объявляет, что армия строго придерживается режима прекращения огня», - говорится в заявлении министерства.