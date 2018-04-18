Ситуация на границе Армении и Азербайджана, а также на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск спокойная
18:02, 18 Апрель, 2018
По состоянию на 17:00, 18 апреля, ситуация на границе Армении и Азербайджана, а также на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск спокойная. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«И на границе Армении, и на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном ситуация сейчас спокойная, нет выстрелов. Армянские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию», - сказал Ованнисян.Ранее министерство обороны Арцаха опровергло очередную азербайджанскую дезинформацию. Сообщение министерства обороны Азербайджана, согласно которому 18 апреля арцахские военные открыли стрельбу и ранили 27-летнего жителя села Юхары Гиямеддинли Агджабединского района Азербайджана, не соответствует действительности и является дезинформацией. «Министерство обороны Республики Арцах объявляет, что армия строго придерживается режима прекращения огня», - говорится в заявлении министерства.
- Беларусь может продать Азербайджану РСЗО «Полонез»: МИД Армении
прокомментировал статью газеты “Ъ”
- Осуществляется незаконная доставка оружия в Азербайджан через территорию Словакии: разоблачение чешских журналистов
- Серж Саргсян высказался об опасности геополитических развитий в вопросе
урегулирования карабахского конфликта
- Серж Саргсян представил уроки, почерпнутые из апрельской войны
- Ситуация в НКР, на границе Армении всегда была беспокоящей: Станислав Тарасов