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Премьер-министр направил поздравительное послание езидской общине Армении по случаю праздника Малаке Таус


Премьер-министр Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание езидской общине Армении по случаю праздника Малаке Таус.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Уважаемые представители езидской общины Армении,

Сердечно поздравляю вас с праздником Нового Года - Малаке Таус. Дружба между армянским и азидским народами имеет многовековую историю. Эта дружба укреплялась как в совместной мирной работе, так и в совместной борьбе. Одним из ярких свидетельств этого являются героические битвы в мае 1918 года, 100-летний юбилей мы отмечаем в этом году. 

Желаю вам успехов и всего наилучшего в новом году. Пусть наступающий год станет мирным и плодотворным годом для всех граждан нашей страны, в частности, езидовской общины Армении».


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