Лондон признал, что ОЗХО не назвала страну происхождения вещества, отравившего Скрипалей

ОЗХО не установила страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Это признал в среду постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон в ходе выступления на внеочередном заседании Исполсовета организации по инциденту в Солсбери. Текст его выступления находится в распоряжении ТАСС.

"Ни лаборатория в Портон-Дауне, ни ОЗХО не идентифицировали страну или лабораторию происхождения агента, использованного в ходе атаки'', - констатировал он. Тем не менее Уилсон выразил мнение, что ''с высокой долей вероятности'' это Россия, так как именно она обладает техническими средствами и мотивом для совершения такого преступления, передает Арменпресс.

''Исследования ОЗХО подтвердили анализ Великобритании относительно типа химического вещества, - отметил Уилсон. - Оно подтверждает наши выводы о том, что в Солсбери был использован нервно-паралитический агент, известный как ''Новичок''. При этом, по словам постпреда, наивысшая концентрация вещества была найдена на ручке двери дома Скрипалей.