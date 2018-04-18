Европейские индексы - 17-04-18
МОСКВА, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.57% и составил 12585.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.76% и составил 5353.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.39% и составил 7226.05 пункта, а российский RTSI вырос на 3.35% и составил 1121.48 пункта.
- 08:49 Европейские индексы - 17-04-18
- 08:47 Американские индексы выросли - 17-04-18
- 08:46 Цены на цветные металлы - 17-04-18
- 08:45 Цены на драгоценные металлы - 17-04-18
- 08:44 Цены на нефть выросли - 17-04-18
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