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Европейские индексы - 17-04-18


МОСКВА, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.57% и составил 12585.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.76% и составил 5353.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.39% и составил 7226.05 пункта, а российский RTSI вырос на 3.35% и составил 1121.48 пункта.




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