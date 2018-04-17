Сирийская армия достигла соглашения с экстремистской группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе ее формирований из района Думейр в 50 км к северу от Дамаска. Как сообщило агентство SANA, реализация договоренностей началась во вторник со сдачи боевиками тяжелых и средних вооружений.

По его информации, всего свыше тысячи членов "Джейш аль-Ислам" приняли условия капитуляции и согласились покинуть Думейр, направившись в Джараблус на севере Сирии. Порядка 60 боевиков объявили о прекращении вооруженной деятельности против правительства и решили воспользоваться амнистией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Думейр находится к югу от региона Восточный Калямун (80 км от Дамаска), где еще сохраняются форпосты вооруженных группировок.

13 апреля завершилась операция по эвакуации членов формирований "Джейш аль-Ислам" и их родственников из города Дума в Восточной Гуте. По данным Минобороны РФ, из этого населенного пункта в 12 км от Дамаска вышли более 41 тысячи человек, а всего из региона Восточная Гута - более 165 тысяч. При этом из плена боевиков были освобождены 250 заложников.





