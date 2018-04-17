Температура воздуха на территории Армении повысится на 5-6 градусов

На территории Армении днем 17-го, с 18-19 апреля ожидается погода без осадков. С 20-21, ночью 22-го в большинстве регионов, днем 22-го в марзах Вайоц Дзор, Сюник и в Арцахе время от времени ожидается дождь. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 20-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с

С 18-19, ночью 20-го апреля температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов, в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе – на 8-10 градусов, днем 20-го, 21-го, ночью 22-го понизится на 6-7 градусов.

В городе Ереван днем 17-го и 22-го, с 18-19 апреля ожидается погода без осадков. С 20-21, ночью 22-го время от времени ожидается дождь.