Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений

Роскомнадзор направил в Apple и Google требования об удалении мессенджера Telegram из магазинов приложений компаний, как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram", - заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в ведомстве также пообещали блокировать способствующие работе Telegram интернет-ресурсы.

Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Вечером в понедельник глава ведомства Александр Жаров сообщил, что было заблокировано девять тысяч собственных IP-адресов мессенджера, а также почти 600 тысяч IP-адресов сервиса Amazon, куда мигрировал Telegram. Также Жаров сообщил о блокировке в ближайшее время еще более полумиллиона IP-адресов стороннего ресурса.