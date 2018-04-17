Стартовало особое заседание НС Армении: в повестке – выборы премьер-министра Армении.

Как передает «Арменпресс», фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) сегодня, 16 апреля, на совместном заседании в Национальном Собрании РА официально выдвинули на пост премьер-министра кандидатуру 3-го президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна. 14 апреля состоялось заседание Исполнительного органа и Совета правящей Республиканской партии Армении (РПА). Исполнительный орган РПА, по предложению первого заместителя председателя партии, исполняющего обязанности премьер-министра РА Карена Карапетяна, принял решение представить на рассмотрение Совета партии кандидатуру председателя РПА, 3-го президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства республики. На заседании Совета решение Исполнительного органа представил К. Карапетян. Совет партии обсудил вопрос и единогласно поддержал кандидатуру Сержа Саргсяна.

9-го апреля Армения перешла на парламентскую форму правления. В тот же день принес присягу и приступил к обязанностям президента Армении Армен Саргсян. По новой, парламентской форме правления, премьер-министра изберут в НС Армении открытым голосованием, простым большинством голосов, после чего в течение 20 дней будет сформировано правительство. В 5-дневный срок президенту Армении представят кандидатуры членов правительства. После этого в 15-дневный срок должны быть назначены 2/3 кабинета министров. Как только состоится назначение 2/3 кабинета министров со стороны президента Армении, будет провозглашено формирование нового правительства.