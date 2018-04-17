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Миссия ОБСЕ проведет мониторинг в северо-восточном направлении Гадрутского района


Состоится мониторинг ОБСЕ 18 апреля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Михаил Олару (Молдова). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.


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