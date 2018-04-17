Тигран Петросян сыграл вничью в 6-м туре турнира в Шарже
Гроссмейстер Тигран Петросян и Мануэл Петросян продолжают свои выступления в шахматном турнире в Шарже.
Как сообщает «Арменпресс», в 6-м туре проходящего в ОАЭ шахматного турнира Тигран Петросян сыграл вничью, а Мануэл Петросян неожиданно проиграл.
После этого тура у Тиграна Петросяна 4,5 очка. Он отстает от лидера на 1,5 очка.Международный шахматный турнир “Шаржа Мастерс” проводится в городе Шаржа ОАЭ во второй раз. В турнире принимают участие 132 участника, 31 из которых являются гроссмейстерами.
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