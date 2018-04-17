Тигран Петросян сыграл вничью в 6-м туре турнира в Шарже

Гроссмейстер Тигран Петросян и Мануэл Петросян продолжают свои выступления в шахматном турнире в Шарже.

Как сообщает «Арменпресс», в 6-м туре проходящего в ОАЭ шахматного турнира Тигран Петросян сыграл вничью, а Мануэл Петросян неожиданно проиграл.

После этого тура у Тиграна Петросяна 4,5 очка. Он отстает от лидера на 1,5 очка.

Международный шахматный турнир “Шаржа Мастерс” проводится в городе Шаржа ОАЭ во второй раз. В турнире принимают участие 132 участника, 31 из которых являются гроссмейстерами.