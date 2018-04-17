СМИ: ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам Шайрат и Думейр

Средства ПВО сирийской армии сумели отразить в ночь на вторник два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска. Как сообщил телестанции Al Ekhbariya источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации новостного портала Al Masdar, две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил ТАСС, что не располагает информацией об ударах в Сирии.

Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на очевидцев, что в ночь на вторник в долине Бекаа на востоке Ливана с сирийской стороны границы были слышны сильные взрывы. Не исключено, что удары в этом районе нанесены по позициям шиитской милиции "Хезболлах", воюющей на стороне армии Сирии.

Телестанция Al Manar сообщила во вторник об интенсивных полетах, которые совершают самолеты ВВС Израиля в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска). По ее данным, израильское командование перебросило в этот район воинские подкрепления и бронетехнику на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.





