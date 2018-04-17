Европейские индексы - 16-04-18
МОСКВА, 17 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.41% и составил 12391.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.04% и составил 5312.96 пункта, британский FTSE снизился на 0.91% и составил 7198.20 пункта, а российский RTSI снизился на 1.75% и составил 1085.16 пункта.
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- 16.04-20:35 Митинг на площади Франции закончился
- 16.04-19:55 В медицинских учреждениях Еревана проходят лечение 31 человек: один сотрудник полиции находится в реанимации после операции
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