Европейские индексы - 16-04-18

МОСКВА, 17 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.41% и составил 12391.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.04% и составил 5312.96 пункта, британский FTSE снизился на 0.91% и составил 7198.20 пункта, а российский RTSI снизился на 1.75% и составил 1085.16 пункта.