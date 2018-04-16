Трамп заявил, что ни одну из выпущенных по Сирии ракет не сбили

Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии ракеты достигли своих целей, ни одна не была сбита.

"Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал Трамп, выступая во Флориде по теме налоговой реформы. По его словам, несмотря на заявление сирийской стороны, военные США заявили ему, что "каждая достигла своей цели".

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет.

Как сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сирийскими силами ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.