Блогер семь лет снимал нападения лебедей на людей

Немецкий блогер под ником DokuNaut на протяжении семи лет снимал черных лебедей, которые нападали на людей в местном парке. Все ролики опубликованы на его YouTube-канале. По словам мужчины, он решил документировать все случаи атаки птиц по нескольким причинам, передает Арменпресс.

Во-первых, парк находился прямо под окном его жилища. Кроме того, ему было интересно наблюдать за «взаимодействием между цивилизованными людьми и нецивилизованными животными». Друзья блогера сочли его ролики забавными, поэтому он решил заливать их на YouTube, передает Motherboard. Судя по опубликованным видео, посетители парка по-разному относились к агрессивным черным лебедям. Дети с криком убегали, когда птицы надвигались на них. Некоторые взрослые, наоборот, не обращали на животных никакого внимания. Одна девушка и вовсе ловила лебедей за шею, чтобы показать над ними превосходство.