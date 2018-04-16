В Армении военнослужащие ЮВО провели военно-патриотический праздник

Военнослужащие и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на территории военного городка «Большая Крепость» Гюмрийского военного гарнизона приняли участие в военно-патриотическом семейном празднике «Весны, молодости, здоровья и спорта».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие разведывательных подразделений для гостей продемонстрировали приемы рукопашного и ножевого боя, а также показали учебно-тренировочную работу беспилотных летательных аппаратов.

На мемориальном комплексе «Воинской Славы» соединения участники праздника и приглашенные гости увидели современные комплекты экипировки солдата, образцы вооружения и военной техники, имеющиеся на вооружении военной базы. Гостям были представлены танки Т-72Б, бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, специальные машины «Инфауна», РХМ-6, комплексы разведки с беспилотными летательными аппаратами, реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», зенитные ракетные системы С-300В и Бук-М1-2.

Участники праздничного мероприятия на спортивном комплексе соединения участвовали в семейных конкурсах на ловкость и интеллект «Мама, папа, я — дружная семья», в перетягивании каната, армрестлинге, эстафете и мини-футболе.

В семейном празднике «Весны» на территории российского соединения в Закавказье принимали участие более 1000 человек из числа военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей от дипломатического корпуса и силовых структур двух стран.