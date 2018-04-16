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Совет ЕС "выразил понимание" авиаударов по Сирии


Совет ЕС "выразил понимание" авиаударов США, Великобритании и Франции по Сирии, согласившись, что их целью было "предотвращения дальнейшего применения химического оружия". Как передает Арменпресс, об этом говорится в принятом в понедельник заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД принятом на встрече в Люксембурге.

"Совет ЕС выражает понимание, что целенаправленные удары США, Франции и Великобритании по химическим объектам в Сирии были специальными мерами, единственной целью которых было предотвращения использования химического оружия и химических веществ сирийским режимом, чтобы убивать свой собственный народ", - говорится в документе.

Кроме того, Совет ЕС также заявил о невозможности военного решения в Сирии, и осудил продолжение боевых действий со стороны правительственных сил.

 

 




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