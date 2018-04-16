Столтенберг: операция США и их союзников в Сирии была сигналом для РФ и Ирана
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал операцию США, Великобритании и Франции в Сирии четким сигналом для России и Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом генсек альянса заявил в понедельник в эфире телеканала ntv во время визита в Анкару.
"Операция была четким сигналом для России и Ирана, поддерживающих сирийский режим. Она была также направлена на то, чтобы снизить способность Дамаска в вопросах использования химоружия, расследованию которого Россия препятствовала в Совете Безопасности ООН", - сказал он.
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