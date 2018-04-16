Президент Армении принял французского сенатора Оливье Кадика

Президент Армении Армен Саркисян принял сенатора Оливье Кадика, представляющего проживающих за рубежом французов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян с удовлетворением отметил, что визиты французских парламентариев в Армению уже стали доброй традицией, что является одним из лучших проявлений привилегированных отношений между нашими странами.

Собеседники подчеркнули важность предстоящего осенью в Армении саммита Франкофонии. Президент Саркисян подчеркнул, что Франкофония для Армении является структурой, сформированной не только вокруг языковых или культурных общностей, а объединением более широкого охвата, учитывая, что в рамках форума будет проведен бизнес форум и создана предпринимательская сеть стран франкофонии.

Президент Республики высоко оценил усилия Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в направлении мирного урегулирования Арцахской проблемы и укрепления в нашем регионе безопасности и стабильности, развития сотрудничества.

Сенатор Кадик рассказал о том, как действует система представления в Сенате проживающих за рубежом французов, описал механизмы взаимодействия с зарубежными французскими организациям.