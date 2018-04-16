РПА и АРФД на совместном заседании выдвинули кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении

Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) сегодня, 16 апреля, на совместном заседании в Национальном Собрании РА официально выдвинули кандидатуру 3-го президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Как передает «Арменпресс», вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 17 апреля, в 12:00, на созываемом специальном заседании НС РА.

14 апреля в городе Цахкадзор состоялось выездное заседание Исполнительного органа и Совета правящей Республиканской партии Армении (РПА). Исполнительный орган РПА, по предложению первого заместителя председателя партии, исполняющего обязанности премьер-министра РА Карена Карапетяна, принял решение представить на рассмотрение Совета партии кандидатуру председателя РПА, 3-го президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства республики. На заседании Совета решение Исполнительного органа представил К. Карапетян. Совет партии обсудил вопрос и единогласно поддержал кандидатуру Сержа Саргсяна.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении. После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначaет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Армении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.