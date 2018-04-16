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Джонсон: удары по Сирии не переломят войну и не приведут к смещению Асада


Удары США, Великобритании и Франции по Сирии не переломят ход войны и не приведут к смене власти в Дамаске. Это признал в понедельник британский министр иностранных дел и по делам Содружества Борис Джонсон по прибытии на встречу глав МИД ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эти удары не должны переломить ход войны и не приведут к смене режима. К сожалению, они не позволят сместить [президента Сирии Башара] Асада. Их цель - четко заявить, что мы более не потерпим применения химического оружия", - сказал он. Джонсон также сообщил, что полностью удовлетворен реакцией стран-партнеров на агрессию против арабской республики.



 




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