Дама сдала собачонку в багаж и случайно уехала с ней в багажное отделение
Пассажирка в московском аэропорту Шереметьево рухнула на ленту выдачи багажа и уехала на ней в техническую зону. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье, 15 апреля, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Отмечается, что женщина 1960 года рождения прилетела в Москву из Белграда. Она ждала получения своих вещей у багажной ленты, увидела бокс со своей собакой, потянулась за ним, но потеряла равновесие и упала.
В отношении пассажирки составлен административный протокол за повреждение оборудования для перевозки грузов.
- 12:53 Турция не откажется от сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии
- 12:40 Курс доллара на открытии торгов вырос до 62,62 рубля
- 12:32 Могерини призвала к разрешению гуманитарного кризиса в Сирии
- 12:25 Будущее Карабаха – это свободная жизнь: Серж Саргсян
- 12:11 Дама сдала собачонку в багаж и случайно уехала с ней в багажное отделение
- 12:07 Учебный процесс в ряде ВУЗов Еревана идет в нормальном русле, в некоторых учебный процесс прерван
- 11:58 Американские СМИ случайно "похоронили" жену Джорджа Буша-старшего
- 11:56 Никол Пашинян и его сторонники вошли на территорию Педагогического университета Армении
- 11:55 Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четырех заместителей
- 11:45 Собравшиеся на перекрестке Баграмяна-Орбели демонстранты не позволяют полицейским машинам с активистами внутри сдвинуться с места
- 11:43 СМИ: Трамп разозлился, узнав, сколько российских дипломатов выслали в ЕС
- 11:33 МИД Сирии: миссия ОЗХО приступает к работе в городе Дума в Восточной Гуте
- 11:15 Переход к парламентской форме правления позволит более быстрыми темпами развивать экономику Армении: Серж Саргсян
- 11:11 Акции "РусАла" упали в Гонконге более чем на 20% в ожидании новых санкций
- 11:06 Мэрия Еревана призывает воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу
- 11:03 Полиция может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации: заявление
- 11:01 В Нальчике локализовали пожар на рынке
- 10:44 Никол Пашинян и его сторонники ворвались в здание Государственного медицинского колледжа
- 10:42 В США умер актер Ли Эрмей
- 10:32 Нервы сторонников Пашиняна и водителей сдают: столкновение на улице Гераци
- 10:17 Королева Елизавета II назначила Принца Гарри послом молодежи в британском Содружестве
- 10:02 Кончита Вурст заявила о своем положительном ВИЧ-статусе
- 09:58 Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон
- 09:55 Джуканович в очередной раз возглавит Черногорию, пообещав ее вступление в ЕС
- 09:51 Поезда метрополитена не будут останавливаться на станции «Баграмян»
- 09:51 Трамп заявил, что нанес ракетный удар по Сирии в рамках своих полномочий
- 09:46 Демонстранты перекрыли перекресток Баграмяна-Орбели: водители призывают открыть дорогу
- 09:22 Сторонники Пашиняна парализовали движение на некоторых оживленных улицах Еревана
- 09:18 Тигран Петросян сыграл вничью в 5-м туре на международном шахматном турнире Шаржи
- 08:16 Полиция Армении призвала Пашиняна и его сторонников воздержаться от антиобщественных действий, содержащих элементы противозакония
- 15.04-19:18 Ушел из жизни Витторио Тавиани – один из братьев, снявших фильм «Гнездо жаворонка»
- 15.04-18:44 Азербайджанские ВС вновь стреляли в направлении Баганиса
- 15.04-17:07 Участники митинга продолжают блокировать площадь Франции
- 15.04-16:25 Управление исправительных учреждений опровергает слухи об обнаружении самодельного пистолета в УИУ «Нубарашен»
- 15.04-15:16 Папа Римский Франциск призвал предпринять все усилия для достижения мира в Сирии
11:01, 14.04.2018
Просмотрели 1295 раз Гроссмейстер Ованес Габузян – национальный чемпион США среди студентов
17:56, 13.04.2018
Просмотрели 1064 раз Жена президента Армении считает, что каждый турист должен начать свой визит в Ереван с Музея истории Армении
15:11, 13.04.2018
Просмотрели 864 раз Выборы президента в Азербайджане были несвободными: Хельсинкский комитет США
14:25, 14.04.2018
Просмотрели 809 раз В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, народ поддерживает сирийскую армию – Жирайр Реисян
19:59, 10.04.2018
Просмотрели 734 раз Армяно-российские отношения развивались под воздействием прямых доверительных контактов между президентами Саргсяном и Путиным: Лавров