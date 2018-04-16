Дама сдала собачонку в багаж и случайно уехала с ней в багажное отделение

Пассажирка в московском аэропорту Шереметьево рухнула на ленту выдачи багажа и уехала на ней в техническую зону. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье, 15 апреля, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что женщина 1960 года рождения прилетела в Москву из Белграда. Она ждала получения своих вещей у багажной ленты, увидела бокс со своей собакой, потянулась за ним, но потеряла равновесие и упала.

В отношении пассажирки составлен административный протокол за повреждение оборудования для перевозки грузов.