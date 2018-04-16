Учебный процесс в ряде ВУЗов Еревана идет в нормальном русле, в некоторых учебный процесс прерван, поскольку по причине отсутствия движения транспорта учащиеся и преподаватели не смогли прибыть на места.

Как передает «Арменпресс», учебный процесс идет в нормальном русле в Политехническом университете, Аграрном университете, Институте физкультуры и Славянском университете.

Как сообщает начальник управления по информации и связям с общественностью ЕГУ Геворг Эмин-Терян, здесь учебный процесс сорван, поскольку по причине отсутствия движения транспорта учащиеся и преподаватели не смогли прибыть на места.

«Арменпресс» уточняет информацию по ЕМГУ, Педагогическому университету имени Абовяна, Филологическому университету имени Брюсова.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.

Никол Пашинян, выступая 15-го апреля на миринге на площади Франции, призвал граждан Армении перекрыть утром 16-го апреля ряд у;лиц Еревана.

В данный момент перекрыты улицы малого центра, до этого сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна прошли шествием по перекрытым улицам центра Еревана.

Полиция Армения заявила, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими дейтвиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста.