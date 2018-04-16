МИД Сирии: миссия ОЗХО приступает к работе в городе Дума в Восточной Гуте

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшая в Дамаск, направится в понедельник в город Дума для расследования предполагаемой химической атаки в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил газете Al Watan заместитель министра иностранных дел Сирии Айман ас-Соусан. По его словам, "сирийское государство окажет поддержку международным экспертам".

"Мы надеемся, что сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) выполнят работу профессионально и объективно и будут нейтральными, не поддаваясь оказываемому на них давлению", - заявил дипломат.

По словам ас-Соусана, в Дамаске рассчитывают, что предстоящий доклад экспертов "разоблачит лживые утверждения, которые опровергла Сирия и ее союзники - Россия и Иран".

Как отмечает Al Watan, члены МУФС прибыли 14 апреля в Дамаск и в воскресенье обсуждали с представителями сирийского правительства и силовых структур предстоящую программу работы. По информации издания, эксперты планируют завершить работу в среду и перед своим отбытием из Дамаска представят предварительный доклад ООН.



