Мэрия Еревана призывает воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу

Мэрия Еревана призывает организаторов и участников акций протеста воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу, его перемещения и повреждения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

«Во время акций протеста последних дней зарегистрированы случаи перемещения и повреждения городского имущества – скамей, мусорных баков, которые используются не по назначению. В то же время от граждан получены жалобы на препятствование движению городского транспорта.

С учетом указанного, мэрия Еревана призывает организаторов и участников акций протеста воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу, его перемещения и повреждения, а также препятствования движению городского транспорта»,- сказано в заявлении.