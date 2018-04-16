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Мэрия Еревана призывает воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу


Мэрия Еревана призывает организаторов и участников акций протеста воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу, его перемещения и повреждения. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

 «Во время акций протеста последних дней зарегистрированы случаи перемещения и повреждения городского имущества – скамей, мусорных баков, которые используются не по назначению. В то же время от граждан получены жалобы на препятствование движению городского транспорта.

С учетом указанного, мэрия Еревана призывает организаторов и участников акций протеста воздержаться от шагов по причинению ущерба городскому имуществу, его перемещения и повреждения, а также  препятствования движению городского транспорта»,- сказано в заявлении.


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