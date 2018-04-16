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Демонстранты перекрыли перекресток Баграмяна-Орбели: водители призывают открыть дорогу


Сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна утром 16-го апреля перекрыли проезд на некоторых оживленных улицах Еревана, парализовав движение транспорта.

Как передает «Арменпресс», около 10 демонстрантов перекрыли перекресток Баграмяна-Орбели, прекратив движение на участке Прошяна-Баграмяна. Пассажиры маршруток выходят из машин и продолжают свой путь пешком.

Водители проявляют недовольство, обращаются к молодежи, призывая открыть дорогу.

Полиция пытается вывести с проезжей части демонстрантов, призывая открыть дорогу. Молодежь призывает прохожих присоединиться к ним.


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