Визит Макрона в Россию в мае состоится

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию, запланированный на май, состоится. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в интервью телеканалу BFM глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Эта встреча не поставлена под вопрос", - сказал министр.

Планируется, что Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным в мае на полях Петербургского экономического форума. Приглашение французскому коллеге ранее было передано главой российского государства.