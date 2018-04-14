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Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске


После ракетных ударов по территории Сирии, которые в ночь на 14 апреля предприняли США, Великобритания и Франция, в Дамаске начались акции в поддержку действующей власти.
Демонстранты размахивали сирийскими, российскими и иранскими флагами, они скандировали «Нас не запугать!», а также выражали поддержку президенту Сирии Башару Асаду выкриками «Мы твою люди, Башар». Как сообщает Арменпресс, об этом передает РБК.
Некоторые из участников акции танцевали и хлопали в ладоши, на улицах Дамаска с утра появилось много автомобилей с флагами.
Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, в Дамаске целью ударов стал исследовательский центр.




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