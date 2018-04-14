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По объектам в Сирии выпустили более ста ракет


США, Великобритания и Франция выпустили более ста ракет по сирийским военным и гражданским объектам, сообщает Минобороны. 
Удары наносились как с моря, так и с воздуха. Использовались крылатые ракеты и ракеты класса "воздух — земля". Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости». В сирийском Генштабе уточнили, что было выпущено было 110 ракет, пострадали три человека.

Вашингтон и союзники атаковали территорию Сирии в субботу утром. Белый дом, обосновывая этот шаг, упомянул "применение" химоружия не только Дамаском, но и Россией, сделав отсылку к "делу Скрипаля".

В то же время некоторые американские политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное и неконституционное. Они указали на то, что Трамп нанес удары без одобрения законодателей, тем самым нарушив Первую статью Конституции. Она предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс.




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