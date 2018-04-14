По объектам в Сирии выпустили более ста ракет
12:00, 14 Апрель, 2018
США, Великобритания и Франция выпустили более ста ракет по сирийским военным и гражданским объектам, сообщает Минобороны.
Удары наносились как с моря, так и с воздуха. Использовались крылатые ракеты и ракеты класса "воздух — земля". Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости». В сирийском Генштабе уточнили, что было выпущено было 110 ракет, пострадали три человека.
В то же время некоторые американские политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное и неконституционное. Они указали на то, что Трамп нанес удары без одобрения законодателей, тем самым нарушив Первую статью Конституции. Она предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс.
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC— Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.