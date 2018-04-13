Вера Брежнева рухнула под сценой во время концерта
Российская певица Вера Брежнева упала на концерте в Москве. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Комсомольская правда» в пятницу, 13 апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Артистка исполняла песню «Близкие люди». Она решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены. Охранник помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление.
«Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала певица свое падение после исполнения композиции.
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