Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Вера Брежнева рухнула под сценой во время концерта


Российская певица Вера Брежнева упала на концерте в Москве. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Комсомольская правда» в пятницу, 13 апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка исполняла песню «Близкие люди». Она решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены. Охранник помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление.

«Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала певица свое падение после исполнения композиции.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации