Делегация во главе с Ара Баблояном приняла участие в работе заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге

13 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начало работу 47-е пленарное заседание МПА СНГ, в котором приняла участие делегация во главе с Председателем НС А.Баблояном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

На пленарном заседании присутствовали представители различных международных парламентских ассамблей.

В ходе заседания в ряду других вопросов обсуждена также тема “Межкультурный диалог государств-членов СНГ: ситуация, перспективы и правовое обеспечение”, по которому обстоятельно выступила член армянской делегации Э.Нагдалян.

Депутат НС РА, в частности, подчеркнула важность углубления межкультурного диалога и реализации долгосрочных культурных программ между государствами-членами СНГ. По мнению Э.Нагдалян, в современных условиях культурная интеграция стран Содружества – важнейший фактор в деле достижения целей социально-экономического развития и налаживания конструктивного диалога в решении гуманитарных задач.

Обсуждены также вопросы разработки модельных законов государств-членов СНГ в сферах инновационных технологий, научно-образовательной, местного самоуправления, сельского хозяйства, культуры и ряде других.

В составе возглавляемой А.Баблояном делегации – депутаты Э.Нагдалян, К.Бекарян, Р.Манукян, Н.Акопян. На заседании присутствовали также Генеральный консул РА в Санкт-Петербурге Г.Карапетян и Постоянный представитель НС РА в МПА СНГ Г.Чилингарян.

В завершение главы парламентских делегаций государств-членов СНГ выступили с пресс-конференцией, обобщили итоги заседания.