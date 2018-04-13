Своими технологическими решениями, армянские специалисты ИТ-отрасли входят на рынок Эфиопии. В беседе с «Арменпресс» представительница армянской общины Эфиопии, представляющая также Союз предприятий ИТ-отрасли Тамар Геворгян сказала, что активная работа в этом направлении в течение последних 4 лет скоро даст свои результаты.

«Опыт инженерных лабораторий «Армат», где ежегодно получают образование тысячи школьников, будет внедрен и в Эфиопии. Есть соответствующая договоренность с министерством обеазования Эфиопии. 2 района Эфиопии заинтересованы во внедрении армянского опыта»,- сказала Тамар Геворгян. По ее словам, в Эфиопии имеется довольно большой – 100-миллионный, рынок, только в одной из областей имеется 16.000 школ, что предоставляет армянским специалистам большие возможности.

Армянские специалисты ИТ-отрасли будут работать с коллегами из Эфиопии, подготовят учителей, после чего программа будет запущена в действие.

По поводу армянской общины Эфиопии, представляющая также Союз предприятий ИТ-отрасли Тамар Геворгян сказала, что она довольно древняя: армянская община Эфиопии образовалась еще в 7-м веке, когда армяне из Сирии, Палестины, Египта мигрировали сюда, обосновавшись на новом месте проживания. В свое время армяне были советниками короля, работали в различных отраслях, прославившись своим трудом и преданностью.

Эти традиции продолжаются и сегодня, армяне работают в различных отраслях, однако больше всего заняты бизнесом.

«Сейчас в Эфиопии проживает около 120 армян. Стоит вопрос сохранения языка. Очень мало детей – в основном, здесь остались пожилые люди. Здесь действует армянский лицей Геворгов, однако в армянских семьях нет учеников, и здесь учатся дети иных национальностей. По причине малочисленности общины, много смешанных браков»,-сказала она.

«Здесь нет армянского посольства, будет хорошо, если оно появится, это поможет сохранению армянства. Сейчас мы усилиями общины пытаемся сохранить свою лультуру, язык»,- сказала она.

Анна Гзирян