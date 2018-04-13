Азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис: после ответного огня противник умолк

Поздно вечером 12-го апреля азербайджанские ВС открыли огонь в направлении гражданского грузовика около села Баганис, после ответного огня армянских подразделений противник умолк. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.