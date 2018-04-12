Президент США Дональд Трамп подписал законопроект SESTA-FOSTA, запрещающий секс-торговлю в интернете. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Разработчики проекта уверены, что принятие закона приведет к добровольному закрытию подобных сайтов. Кроме того, государство сможет избавляться от неугодных ресурсов с помощью правоохранительных органов. По словам сотрудников Белого дома, владение или управление веб-сайтом, продвигающим проституцию, будет приравниваться к федеральному преступлению.

Против SESTA-FOSTA выступили работники сферы интимных услуг, а также правозащитники: по их мнению, принятие законопроекта может нарушить принципы свободы слова в стране, а также позволить правительству оказывать давление на крупные технологические компании: социальные сети и поисковики.