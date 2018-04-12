Прокуратура подготовила требование по вопросу Гаро Пайлана: он может лишиться депутатской неприкосновенности

Прокуратура Анкары подготовила требование по поводу возбуждения дел в отношении 8 депутатов от прокурдской Демократической партии народов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Кроме Гаро Пайлана, в этом списке имена Османа Байдемира, Алиджана Онлу, Фелекнас Уджа, Сибел Йигиталип, Надира Йылдырыма, Дилека Оджалана, Мизгина Ыргата. Их обвиняют в «публичном осмеивании турецкого народа, Республики Турция, правительства, системы безопасности», «пропаганде террористических группировок», «нарушении правил партийного поведения», «оскорблении президента».

В частности, в требовании по поводу Гаро Пайлана сказано, что в своем выступлении 1-го мая 2017 года в Канаде он «публично осмеивал турецкий народ, Республику Турция, правительство» и «оскорбил президента».

Согласно 83-й статье Конституции Турции, за это он может лишиться депутатской неприкосновенности.

Требования представлены в МЮ Турции для препровождения их в Меджлис. После этого вопрос будет обсуждаться специальной комиссией Меджлиса, которая подготовит соответствующий доклад, который и будет поставлен на голосование в Меджлисе.

Депутаты имеют право на собственную защиту на заседаниях как комиссии, так и Меджлиса. В случае лишения их мандата, они могут опротестовать решение в Конституционном суде Турции.