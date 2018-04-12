Белый дом: Трамп и Эрдоган договорились поддерживать контакт по Сирии
Трамп обсудил "кризис в Сирии" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт вокруг ситуации в этой стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.
"Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить текущий кризис в Сирии. Лидеры согласились поддерживать тесный контакт вокруг этой ситуации", — сообщила пресс-служба Белого дома, сообщение которой поступило РИА Новости.
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