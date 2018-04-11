Россия готова поддерживать конструктивные инициативы других стран и надеется, что здравый смысл в международных отношениях возобладает, так как обстановка становится все более хаотичной. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин принял верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, среди которых представители Италии, Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы и Южной Кореи. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

"Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Поздравляю с официальным началом дипломатической работы в России. На вас возложена очень ответственная, важная миссия — всемерно содействовать развитию отношений представляемых вами государств с Россией. Укреплять в этих целях политический диалог, расширять торгово-экономические связи, углублять гуманитарно-культурные контакты и обмены между людьми", — сказал Путин.

"Со своей стороны готовы поддерживать ваши конструктивные инициативы. Вы можете рассчитывать на помощь и содействие российского руководства, органов государственной власти, деловых кругов и общественности нашей страны", — подчеркнул он.

Президент РФ отметил, что положение дел в мире вызывает беспокойство, обстановка становится все более хаотичной, но Россия надеется, что здравый смысл возобладает, и вся мировая система станет стабильной и прогнозируемой.