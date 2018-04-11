Анкара не передаст Африн под контроль правительства Сирии до тех пор, пока страну будет возглавлять Башар Асад. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров, Москва надеется, что Анкара вернет сирийскому правительству контроль над Африном. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "подход Лаврова неправильный". По его словам, Турция лучше знает, кому передавать Африн, и когда придет время, она передаст Африн его жителям.

"Режим Асада должен уйти. Нужно переходить к процессу политического урегулирования. Мы не претендуем на сирийские земли. Но передача этих земель (Африна — Прим.ред.) режиму исключена. Режим сегодня воюет с YPG (силы самообороны курдов), а завтра между ними все хорошо", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Министр отметил, что в такой ситуации "нельзя земли передавать". Он подчеркнул, что Африн — сирийская территория, но Турция беспокоится о безопасности.