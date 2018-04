Предупреждающий Россию твит Трампа собрал 22 тысячи комментариев за час

Сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он предупреждает Россию о возможности использования Вашингтоном новых и "умных" вооружений в Сирии, за час собрало около 22 тысяч комментариев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом в комментариях под записью многие пользователи социальной сети раскритиковали высказывание американского лидера.

"Остановись", — написал один из пользователей. Другой участник дискуссии в социальной сети отметил, что ранее Трамп намеревался вывести американские войска из Сирии.

Другие пользователи Twitter выразили солидарность с позицией американского лидера.

"Победите их, господин президент! Мы все поддерживаем вас", — написала Энн Клеппер.

"Россия скорее нам враг, чем друг, и я чувствую, что вы стали понимать это", — написал Джон Лут.

Ранее Трамп, комментируя в Twitter возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, призвал Россию "приготовиться", потому что США намерены использовать новые и "умные" вооружения.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!