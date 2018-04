Թրամփի՝ Ռուսաստանին նախազգուշացնող թվիթը 22 հազար մեկնաբանություն Է հավաքել մեկ ժամում

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Twitter-ում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հաղորդագրությունը, որում նա Ռուսաստանին նախազգուշացնում Է Վաշինգտոնի կողմից Սիրիայում նոր եւ «խելացի» զենքի օգտագործման հնարավորության մասին, մեկ ժամում 22 հազար մեկնաբանություն Է հավաքել, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Հաղորդագրության մեկնաբանություններում սոցիալական ցանցի բազմաթիվ օգտատերեր քննադատել են Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը:

«Կանգ առ»,-գրել Է օգտատերերից մեկը: Սոցիալական ցանցում բանավեճի մեկ այլ մասնակից նշել Է, որ ավելի վաղ Թրամփը մտադրվել Էր ամերիկյան զորքերը դուրս բերել Սիրիայից:

Twitter-ի այլ օգտատերեր համերաշխություն են հայտնել ԱՄՆ-ի ղեկավարի դիրքորոշմանը:

«Հաղթե՛ք նրանց, պարոն նախագահ: Մենք բոլորս աջակցում ենք ձեզ»,-գրել Է Էնն Քլեփերը: «Ռուսաստանն ավելի շուտ մեր թշնամին Է, քան բարեկամը, եւ ես զգում եմ, որ Դուք սկսել եք դա հասկանալ»,-գրել Է Ջոն Լութը: Ավելի վաղ Թրամփը, Twitter-ում մեկնաբանելով այն բանի հնարավորությունը, որ ՌԴ-ն ամերիկյան հրթիռները կխոցի Սիրիայում, Ռուսաստանին կոչ Էր արել «պատրաստվել», որովհետեւ ԱՄՆ-ը մտադիր Է նոր եւ «խելացի» զենք օգտագործել, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!