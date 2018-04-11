Президентские выборы в Азербайджане проходят с грубейшими нарушениями

Президентские выборы в Азербайджане, которые стартовали утром 11-го апреля, проходят с грубейшими нарушениями. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на азербайджанскую службу р/с «Свобода», на избирательных участках зафиксированы случаи вброса бюллетеней.

В частности, на избирательном участке бакинского района Ясмали видеокамера ЦИК зарегистрировала, как некий гражданин вбросил в урну сразу несколько бюллетеней. На другом избирательном участке члены выборной комиссии закрывают видеокамеру листом бумаги, затем открывают ее через несколько секунд. При этом явно видно, как в урне стало больше бюллетеней.

Агенство «Туран» сообщает, что препятствовали работе его фотокорреспондента. На избирательном участке члены выборной комиссии сказали, будто фотокорреспондент не зарегистрирован, тогда как ранее ЦИК Азербайджана заявлял, что работа фотокорреспондентов не подлежит каким-либо ограничениям.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане 11 апреля проходят выборы президента страны.

В выборах принимают участие 8 кандидатов: Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана,Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нурулллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).

Согласно уточненному единому списку избирателей, в Азербайджане 5 млн. 309 тысяч 434 избирателя, включая избирателей, находящихся за границей. 50,78% избирателей – женщины, 49,22% – мужчины. В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана в 32 странах создан 41 избирательный участок.

Голосование завершится в 19:00. Затем начнется процесс подсчета голосов.