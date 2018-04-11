Полузащитник сборной Армении по футболу и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сможет вернуться на поле к концу сезона. Как передает «Арменпресс», главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал обновленную информацию о ситуации с травмой полузащитника «Арсенала», капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна.

«У него повреждение связок коленного сустава. Мхитарян не сыграет в матчах с ЦСКА, а также с Ньюкаслом и Вест Хэмом, Генрих Мхитарян сможет вернуться на поле к концу сезона»,- сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

12 апреля «Арсенал» сыграет ответный матч с ЦСКА, а 14-го и 21-го апреля в Премьер Лиге, соответственно с Ньюкаслом и Вэст-Хэмом. 28 апреля канониниры в гостевом матче встретятся с бывшей командой Мхитаряна – «Манчестер Юнайтед».

Генрих Мхитарян получил травму на 60-й минуте первого четвертьфинального победного матча в Лиге Европы над ЦСКА (4:1) 5 апреля. Некоторые издания поспешили объявить, что хавбек может пропустить весь остаток сезона.