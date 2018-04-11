CultTalk. Союз кинематографистов Армении должен стать международным центром: Арутюн Хачатрян

Заходя в здание Союза кинематографистов Армении, сразу ощущаешь новые веяния. Свежесть относится не только к отделке. Основатель кинофестиваля «Золотой абрикос» Арутюн Хачатрян, который всего полгода, как возглавляет Союз кинематографистов Армении, лелеет планы на повторение шумного успеха кинофестиваля «Золотой абрикос» в масштабе всего Союза кинематографистов Армении, он желает видеть армянское кино на ином уровне.

Гость нового культурного проекта «Арменпресс» #CultTalk , народный артист Армении, председатель Союза кинематографистов Армении Арутюн Хачатрян рассказывает о проделанной работе, программах и ппланах своей организации.

От кинофестиваля «Золотой абрикос» - к Союзу кинематографистов Армении

Я – человек, преданный кино. Как и любой человек, преданный кино, думаю, что можно сделать в этой отрасли. У нас было наследие, которое позабыто, армянские фильмы раскиданы по свету, киностудия закрылась, была продана. Вопросов было много, и заниматься только кинофестивалем «Золотой абрикос» было бы эгоистично.

Первейшие задачи Союза кинематографистов Армении

Для нас важно сохранить наше наследие. Поэтому одной из первых была программа создания кино-музея.

Вторая задача – создание гильдий. Профессиональные гильдии во всем мире помогают артистам во всех вопросах. Именно они определят – кем мы станем.

… Союз кинематографистов Армении должен стать международным центром, где будут осуществляться образовательные и познавательные программы.

За прошедшие 6 месяцев мы смогли организовать показы фильмов, обсуждения. Хорошо сотрудничаем с гильдиями киноведов и киножурналистов. Хорошо работает гильдия операторов.

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P.S. Героями нового культурного проекта «Арменпресс» - #CultTalk: говоря о культуре», станут представители отрасли. Цель проекта – еще раз переоценить современную армянскую культуру.

Автор проекта – Роза Григорян