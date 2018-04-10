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Генрих Мхитарян включен в список 500 самых известных футболистов мира


Полузащитник сборной Армении по футболу и «Арсенала» Генрих Мхитарян включен в список 500 самых известных футболистов мира. Как сообщает Арменпресс, Мхитарян является единственным представителем Армении в списке.

В список вошли три игрока «Арсенала». В топ-500 также вошли Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.


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