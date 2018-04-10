Полузащитник сборной Армении по футболу и «Арсенала» Генрих Мхитарян включен в список 500 самых известных футболистов мира. Как сообщает Арменпресс, Мхитарян является единственным представителем Армении в списке.

В список вошли три игрока «Арсенала». В топ-500 также вошли Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.