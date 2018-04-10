Армения на практике показала, что не бессмысленно развивать отношения во всех направлениях: Сергей Лавров

Армения на практике показала, что не бессмысленно развивать отношения во всех направлениях, а, наоборот, такая политика полезна для страны. Как сообщает Арменпресс, об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме «Терпеливый переговорщик», посвященном 10-летию президентства третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Нельзя ставить постсоветские страны перед ложным выбором быть с Россией или с Западом. Он идеологизированный и политизированный подход, и тот факт, что Армения настояла на том, чтобы отношения с ЕС признали утвержденные документами права и обязанности в других интеграционных процессах был правильным шагом», - сказал он.

Документальный фильм «Терпеливый переговорщик» представляет внешнюю политику 3-го президента Республики Армения Сержа Саргсяна в 2008-2018 годах. 80-минутный фильм содержит эксклюзивные интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Фонда Карнеги, бывшим заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом, бывшим послом ЕС в Турции Марком Пиерини, деканом школы права и дипломатии Флетчера бывшим главнокомандующим ВС НАТО в Европе, адмиралом Джеймсом Ставридисом и др.