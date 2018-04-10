Десятилетие развития сельского хозяйства: Голландские розы из Армении экспортируются даже в Голландию: ФИЛЬМ

Армения шаг за шагом подтверждает то, что является одним из лучших виноделов мира. За прошедшие 12 месяцев из страны было экспортировано 2 млн 711.5 тысяч литров вина.

Как передает «Арменпресс», в ОАЭ и Иран из страны было экспортировано сельскохозяйственной продукции на 308 млрд драмов. за 10 лет в более чем 10 раз увеличился объем продаваемой за рубеж сельскохозяйственной продукции. Основной рынок – РФ, куда вывозятся абрикосы и помидоры, черешня и виноград. Перерабатывающие предприятия в прошлом году заготовили 44.5 тысяч тонн овощей, 25 тысяч тонн плодов, 10 920 тонн винограда. Из заготовленного сырья изготовлено продукции на 603 млрд драмов: томата, соков, салатов, солений, вина и коньяка.

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