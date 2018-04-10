Развитие и модернизация армянской культуры: достижения последнего десятилетия: ФИЛЬМ

Достижения Армении в области культуры последнего десятилетия собраны в формате документального фильма. Как передает «Арменпресс», в Армении проведены реформы в музейной отрасли, построен флигель Матенадарана, наша страна присоединилась к «Ночи в музее», есть успехи в литературе, кино, театре, музыке и в ряде других отраслей культуры.

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