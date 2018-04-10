Гостиничное хозяйство, рост туризма: десятилетний прогресс в сфере туризма: ФИЛЬМ
15:24, 10 Апрель, 2018
Десятилетний прогресс в сфере туризма: ФИЛЬМ
За 10 лет правления президента Сержа Саргсяна в Армении наметился значительный прогресс в сфере туризма. Если в 2007 году число посетивших Армению составило 510.000 человек, то в 2017 году - примерно 1.500.000. Основной поток туристов идет из РФ, Ирана, Грузии, США и ряда европейских стран.
Как передает «Арменпресс», еще в 2008 году правительство Армении приняло новую концепцию развития туризма, и сегодня мы уже видим ее плоды.Полный текст – по адресу
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