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Гостиничное хозяйство, рост туризма: десятилетний прогресс в сфере туризма: ФИЛЬМ


Десятилетний прогресс в сфере туризма: ФИЛЬМ

За 10 лет правления президента Сержа Саргсяна в Армении наметился значительный прогресс в сфере туризма. Если в 2007 году число посетивших Армению составило 510.000 человек, то в  2017 году - примерно 1.500.000. Основной поток туристов идет из РФ, Ирана, Грузии, США и ряда европейских стран.

Как передает «Арменпресс», еще в 2008 году правительство Армении приняло новую концепцию развития туризма, и сегодня мы уже видим ее плоды.

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