Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной планеты

Житель японского северного острова Хоккайдо признан самым пожилым мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Как передает Арменпресс, об этом во вторник объявила одноименная организация.

Старейшим мужчиной в мире стал Масадзо Нонака, возраст которого в настоящий момент составляет 112 лет и 259 дней.

Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Он скончался в феврале этого года.





